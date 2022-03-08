Tekirdağ'da 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince 2 otomobilde 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında, Çorlu ilçesinde 2 otomobili durdurdu.

Otomobillerdeki aramada, 1 milyon 700 bin boş, 50 bin 760 dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.