Tekirdağ'da 1 kişi uyuşturucuyla yakalandı
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Tekirdağ'da 1 kişi uyuşturucuyla yakalandı

Tekirdağ'da 1 kişi uyuşturucuyla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan şahsın yaralama suçundan arandığı ve toplamda 1 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan şahsın yaralama suçundan arandığı ve toplamda 1 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çorlu İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 23 fişek eorin ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 215 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan M.K hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca şahsın yaralama suçundan arandığı ve toplamda 1 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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