Tekirdağ'da 1 ayda 42 bin TL'lik bin 23 adet askıdan fatura ödendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'da 1 ayda 42 bin TL'lik bin 23 adet askıdan fatura ödendi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürülüğünün korona virüs salgını sürecinde zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşılması amacıyla başlattığı askıda fatura uygulamasına hayırseverler büyük ilgi gösterdi.

Tekirdağ'da 1 ayda 42 bin TL'lik bin 23 adet askıdan fatura ödendi
24.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:23

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürülüğünün korona virüs salgını sürecinde zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşılması amacıyla başlattığı askıda fatura uygulamasına hayırseverler büyük ilgi gösterdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın ilk 5 faturayı ödeyerek başlattığı askıda fatura uygulamasının ilk 1 aylık sürecinde toplam 42 bin 608 TL tutarındaki bin 23 adet fatura hayırsever vatandaşlar tarafından ödendi. Zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, "Korona virüs salgını insan sağlığını tehdit ettiği kadar ekonomik anlamda da sıkıntılara yol açtı. Bu süreçten olumsuz etkilenen ve faturalarını ödemekte sıkıntı çeken vatandaşlarımıza bir nebze de olsa destek olmak amacıyla başlattığımız 'askıda fatura' dayanışma kampanyamıza destek veren tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Birlik olduğumuz zaman her türlü zorluğun üstesinden gelebilen bir milletiz. Özlem duyduğumuz sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel ve güneşli günleri hep beraber göreceğimize olan inancımla tüm halkımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Askıda fatura uygulamasına destek vermek isteyen vatandaşlar, TESKİ'nin internet sitesi üzerinden www.teski.gov.tr/sube/askidafatura linkine tıklayarak sisteme yüklenen askıdaki faturalardan ödeme yapabiliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti Haber
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor Haber
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Saygı Öztürk'ten özür dile' çağrısına yanıt verdi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten...
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Geçmişte çok para ettiği için peşine düşülen böcek, vatandaşın evine girdi
Geçmişte çok para ettiği için peşine düşülen böcek, vatandaşın evine girdi
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Adnan Menderes Berat Albayrak Meral Danış Beştaş
Magazin Barış Yöş Acun Ilıcalı Safiye Soyman Burcu Esmersoy
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Alper Ulusoy Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Bodrum Esenyurt
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da 1 ayda 42 bin TL'lik bin 23 adet askıdan fatura ödendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 12:29:51. #1.14#
title