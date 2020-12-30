Tekirdağ'da 1,5 ton sahte ve kaçak içki ele geçirildi(2)
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Tekirdağ'da 1,5 ton sahte ve kaçak içki ele geçirildi(2)

30.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:15
Tekirdağ'da 1,5 ton sahte ve kaçak içki ele geçirildi(2)

MURATLI'DA 280 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİTekirdağ'ın Muratlı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırkkepenekli Mahallesi'nde bir evde üretilen sahte içkilerin yılbaşında piyasaya sürüleceğini belirledi.

MURATLI'DA 280 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırkkepenekli Mahallesi'nde bir evde üretilen sahte içkilerin yılbaşında piyasaya sürüleceğini belirledi. Evde yapılan aramada 30 litre rakı, 250 litre şarap olmak üzere 280 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.O.A., hakkındaki soruşturma sürüyor.

 


Tekirdağ'da 1,5 ton sahte ve kaçak içki ele geçirildi(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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