Tekirdağ'da 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçede şüpheli görülen bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Larissa"nın da görev aldığı otomobildeki aramada 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan 10 bin 360 lira, 200 Avro ve 100 Bulgar Levası ele geçirildi.

Araçta bulunan S.H. ve yabancı uyruklu M.A.M. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman