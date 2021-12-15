Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 1.3 TON 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 1.3 TON 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçesinde, polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda 1270 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçesinde, polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda 1270 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan çalışma kapsamında merkez Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yılbaşı öncesinde sahte içki imal edilip piyasa sürüleceğini belirledi. İki ilçede sahte içki üretilen biri imalathane 3 ayrı adrese baskın yapan polis, bidonlar içerisinde 1270 litre sahte içki ve 59 şişelenmiş içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 1.3 TON 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 1.3 TON 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 1.3 TON 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 1.3 TON 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 1.3 TON 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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