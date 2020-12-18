Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:26
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül AA'nın

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Gül, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu" fotoğrafını seçen Gül, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası", "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da Çığ Felaketi" fotoğrafı için oy kullandı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Gül, etkileyici karelere oy verdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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