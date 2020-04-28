TEKİRDAĞ Çorlu'nun Cumhuriyet Meydanı yeniden kapatıldı Çorlu'nun Cumhuriyet Meydanı yeniden kapatıldıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şeritlerler çekilerek kapatılan ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların şeritlerini koparıp girdiği Cumhuriyet Meydanı zabıta ekipleri tarafından tekrar şeritlerle kapatıldı.

Çorlu'nun Cumhuriyet Meydanı yeniden kapatıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şeritlerler çekilerek kapatılan ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların şeritlerini koparıp girdiği Cumhuriyet Meydanı zabıta ekipleri tarafından tekrar şeritlerle kapatıldı.

Çorlu'da belediye binası önünde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak bulunmayı tercih ettiği Cumhuriyet Meydanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet şeridi çekilerek vatandaşların girişlerine kapatılmıştı. Ancak havaların ısınmasıyla birlikte şeritleri söken vatandaşlar meydana yeniden girmeye başladı. Bunun üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çevresine yeniden şeritler çekerek, meydanı yeniden girişlere kapattı. Kapatma sırasında meydan çevresinde işleri bulunanların geçici süreyle geçişlerine izin verildi.

Kaynak: DHA