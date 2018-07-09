Feci Tren Kazasından Kucağındaki Çocuğuyla Birlikte Kurtulan Yolcu, Yaşananları Anlattı

Tekirdağ'da saat 17:00 sularında meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 73 kişi yaralandı. Kazada kucağındaki çocuğuyla birlikte sağ olarak kurtulan yolcu, kaza anını "Bizim vagondan itibaren bütün vagonlar devrildi. Savrulduk ve dışarı çıktık" ifadeleriyle anlattı.

10 KİŞİ ÖLDÜ, 73 KİŞİ YARALANDI

Tekirdağ'da Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu raydan çıkarak devrildi. Sağlık Bakanlığı müsteşarı Emin Gümüş, tren kazasında 10 kişinin öldüğünü, 73 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gümüş, yaptığı açıklamada, yaralıların İstanbul ve Tekirdağ'daki hastanelere sevkinin havadan ve karadan sürdüğünü belirtti.

GEÇİCİ YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Başbakanlık tarafından ise, Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI PROJEKTÖRLER YARDIMIYLA SÜRDÜRÜLDÜ

Öte yandan, havanın kararmasına rağmen, kurtarma çalışmaları, projektörler yardımıyla sürdürüldü.