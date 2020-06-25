TEKİRDAĞ Çorlu'daki tren kazası davasında 5'inci duruşma başladı
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TEKİRDAĞ Çorlu'daki tren kazası davasında 5'inci duruşma başladı

Çorlu'daki tren kazası davasında 5'inci duruşma başladı(2)TANIKLAR DİLENDİÇorlu tren kazası davası tanıkların dinlenmesiyle başladı.

25.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:44

Çorlu'daki tren kazası davasında 5'inci duruşma başladı(2)

TANIKLAR DİLENDİ

Çorlu tren kazası davası tanıkların dinlenmesiyle başladı. Kaza günü çevrede bulunan tanıkların dinlenmesi sırasında aileler, bazı tanıkların sanık olarak ifadesi alınması gerektiğini savundu. Tanıkların ardından aileler de söz alarak konuştu, alilerin avukatlarından Can Atalay, dosyada olay günkü yağmurun belgeli bir şekilde açık olduğunu belirterek, "Tanık beyanına ihtiyaç duyulmayacak kadar açık. Mücbir sebep sayılamayacak kadar açık. Menfezlerin uygun yapıldığı iddia edilmiş. Sanıklar dediler ki ilk duruşmada bu menfezin sorunlarını biz söyledik. Biri 300 küsur üzerinde belge düzenledim dedi. Mücbir sebep gerekçesi akla uygun değildir. Dosyadaki belge delilleriyle açık olan bir meseledir. Mesele yağmur değil, sistemik olana bakmak gerek. Dosyaya gelmesi gereken sanıklar var. Usül ilkesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle iki tanığın huzurda dinlenmesini talep ediyorum. Bu insanların ölümünün birinci elden sorumlusu sistemdir. Bu dosyada taksir değil, olası kasıt vardır" dedi.

'SANIK OLMASI GEREKİRKEN, TANIK OLARAK DİNLENDİ'

Kazada oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, duruşmaya asıl önemli kişilerin getirilmediğini savunarak,"Mümin Karasu sanık olması gerekirken, tanık olarak ifadesi alındı.5'inci duruşmadayız. Taleplerimize kayıtsız kalınmasın. Görmemezlik, duymamazlık yapılmasın" dedi.

Savcı, mütalaasında İTÜ'ye yağmur ölçer cihazın neye dayanarak tespit edildiğinin sorulmasına, bilirkişiler hakkında yapılan itirazların kabulüne, talimatla ifadesi alınan tanıkların yeniden ifadesinin alınmasının reddine, sanıkların tutukluluk taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti. Savcının mütalaasına tepki gösteren aileler, duruşma salonunu terk etti. Mahkeme sanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya 1 saat ara verdi.

Bunun üzerine aileler Çorlu Adliyesi'ne giderek basın açıklaması yaptılar. Mahkemede söz alan ve kazada kızını ile eşini kaybeden Melih Kurtuluş, "Menfezi yağmur suyu aksın diye yaparsın. Yaparken standartlarına göre yaparsın. Yağmur geçsin diye menfez yapılır. Yağmurda bir menfez yıkılıyorsa orada bir hesapsızlık var demektir. Ben ihmali olanların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Ardından duruşma, sanıklar ve sanık avukatlarının savunmalarıyla devam etti. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, sanık avukatları da TCDD yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Sanıklardan Turgut Kurt'un avukatı Ersin Albuz müvekkilinin söz konusu menfezi tadilat yetkisinin olmadığını savundu.

KAZA YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından ara kararını açıkladı. Heyet, 7 kişilik bilirkişi heyetinin belirledi. 16 Temmuz'da kazanın meydana geldiği Sarılar Mahallesi'nde keşif yapılmasına karar verdi. Mahkeme sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına, tanıkların dinlenmesi ve sanıkların tutuklanması ve suç duyusunda bulunulması yönündeki taleplerin reddine karar verdi. Mahkeme 4 Kasım 2020 tarihe ertelendi.

TEKİRDAĞ Çorlu'daki tren kazası davasında 5'inci duruşma başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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