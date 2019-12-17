: Tekirdağ çorlu'da yoğun sis

17.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:30

Çorlu'da yoğun sis

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Çorlu, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü ilçede yaşamı olumsuz etkileyen sis, trafikte de aksamalara neden oldu. Trafik ekipleri, görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde önlem alarak, sürücüleri yavaş gitmeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

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