TEKİRDAĞ Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren zanlı Amacım korkutmaktı

Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren zanlı Amacım korkutmaktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeğeni Melisa Kahraman'ın eşi Alperen Kahraman'ı(19), dün sokak ortasında, 2 aylık bebeğinin yanında tabanca ile vurarak öldüren Durmuş S.(42), çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Durmuş S., yeğeninin kendilerine gösterilmediğini belirterek, Amacım korkutmaktı. Fakat Alperen elini beline doğru götürünce bende silahı çantadan çıkartarak ateş ettim. Daha sonra yeğinim Melisa'nın yanına giderek hakkını helal et dedim. Dışarıya çıktığım da polislere teslim oldum dedi.

Çorlu'da dün sabah saatlerinde Alperen Kahraman eşi Melisa ve 2 aylık kızlarını da yanına alarak Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi üzerinde alışverişe çıktı. Melisa Kahraman bir mağaza girerken, Alperen Kahraman, bebek arabasındaki bebeği ile birlikte dışarıda beklemeye başladı. Bu sırada gelen eşinin amcası Durmuş S., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Alperen Kahraman'a ateş açtı. Açılan ateşte Kahraman olay yerinde ölürken, yoldan geçen 2 kişi de bacaklarından yaralandı. Cinayetin ardından Durmuş S., polis tarafından gözaltına alındı.

'YEĞENİME GÖRMEK İÇİN 30 BİN LİRA VERDİM'

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması tamamlanan Durmuş S., bugün üzerine çelik yelek giydirilerek, sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Durmuş S., verdiği ifadesinde öldürdüğü Alperen Kahraman'ın kendilerinden sürekli para istediğini iddia etti. Yeğeni Melisa ile Alper Kahraman'ın 2015 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanıştıklarını anlatan Durmuş S., ifadesinde şunları söyledi

Alperen'in babasının askeri personel olmasından dolayı Çorlu'ya tayini çıktı. Ancak yeğenim ile Alperen sosyal medya üzerinden görüşmeye devam etmişler. Geçen yıl Ağustos ayında Melisa ile Alperen nikah yaparak evlenmişler. Biz ailece yeğenimi uzun zamandır göremiyorduk. Hayatından şüphe ediyorduk. Ben en son bayramdan önce Alperen'in babasını aradım ve yeğenim ile görüşmek istediğimi söyledim. Ancak yeğenimle görüşme olmadı. Nisan ayında Çorlu'ya geldim. Yeğenimi bir türlü göremiyordum. Hastaneleri gezdim ve yeğenimin doğum yapıp yapmadığını sordum. Ayrılmadan önce Alperen'in babası ile Heykel Meydanı'nda

karşılaştık.Melisa'yı sordum o da beni tersleyip, 'Siz bu çocuğun ailesi değilsiniz. Bizi rahat bırakın' dedi. Bende arada kırgınlık olmasın bizim yeğinimizle dedim. Kendisi bana Melisa'yı bayramda Kıbrıs'a göndereceğini ancak bunun maliyetli olduğunu yol masrafı 30 bin TL verirsem göndereceğini söyledi. Bende uzun zamandır göremediğim yeğenimizi görmek ve hasretin sona ermesi için ertesi gün Alperen'in babası ile Kumyol Caddesi üzerinde bir yerde buluştuk. Kendisine 30 bin TL verdim ve Kıbrıs'a döndüm.

'YEĞENİME HAKKINI HELAL ET DEDİM'

Zanlı Durmuş S., para vermesine rağmen yeğeni Melisa Kahraman'ın Kıbrıs'a gelmediğini ifade ederek, Bende olaydan 15 gün önce Çorlu'ya tekrar geldim. Yine sokaklarda yeğenimi aramaya başladım. Alış veriş merkezlerinde dolaşıyordum. Belki yeğenim Melisa'yı görebilirim, konuşurum diye. Alperen'in ailesi babası asker olduğu için lojmandan oturuyorlardı. Lojman önünde gezdim. Orada da belki dışarıya çıkar kendisini görürüm diye, ancak bir türlü göremedim, olmadı. Olay günü sabah erkenden otelden çıktım. Çıkarken daha önce geldiğim ve tavan arasına sakladığım silahımı çantamın içine koydum. Cumhuriyet Meydanı'ndan Çeşme Durağı'na geldiğimde yeğenim Melisa ile Alperen'in otobüsten indiğini görünce takip etmeye başladım. Alperen ile Melisa alış veriş mağazanın önünde durdu. Benden Alperen'in yanına gittim. Amacım korkutmaktı. Fakat Alperen elini beline doğru götürünce bende silahı çantadan çıkartarak ateş ettim. Silahta 8 tane mermi vardı. Diğer yaralılar nasıl yaralandı bilmiyorum. Daha sonra yeğinim Melisa'nın yanına giderek hakkını helal et dedim. Dışarıya çıktığım da polislere teslim oldum dedi.

'SEVEREK EVLENDİM'

Eşi amcası tarafından öldürülen Melisa Kahraman ise ifadesinde eşiyle severek evlendiğini söyledi. Kahraman, Ben eşimle severek evlendim. Benim ailem ile hiç bir sorunum yok. Ben kocamı çok seviyorumdediği öğrenildi.

Öldürülen Alperen Kahraman'ın cenaze ise aile tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Çanakkale'ye götürüldü.

