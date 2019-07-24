TEKİRDAĞ Çorlu'da TOKİ'den ev sahibi olanlar duygulu anlar yaşadı

Çorlu'da TOKİ'den ev sahibi olanlar duygulu anlar yaşadı(2)

İKİNCİ KURA ÇEKİMİ YAPILDI

TOKİ'nin Çorlu'nun Muhittin Mahallesi'nde dar ve orta gelir grubuna yönelik yaptıracağı 618 konutun kura çekimlerinin ardından Nusretiye Mahallesi'nde dar ve orta gelir grubuna yönelik 2+1 ve 3+1 planında yaptıracağı 500 konutun kura çekimleri öğleden sonra Çorlu Kapalıspor Salonu'nda gerçekleşti. Salonda yerlerini alan vatandaşlar, kuraları sabırsızlıkla beklemeye başladı. 1626 kişinin müracaat ettiği kura çekiminde 7 şehit ailesinin direkt ev alma hakkı olurken, 69 engelli vatandaşın da müracaat ettiği belirtildi. Kura çekiminde engelli kontenjanında müracaat eden Ercan Özen, ev sahibi olacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, Ben bir markette 5 yıldır çalışıyorum. Ev sahibi olmak için kendim uğraşacaktım. Bana bu hak tanındığı için güzel olacak. Kendi evimde oturacağım. Mutluyum diye konuştu.

Daha sonra kuradan isimleri çıkan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Kurada isimleri çıkmayan vatandaşlar ise buruk bir şekilde salondan ayrıldı.

Kaynak: DHA