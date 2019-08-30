Tekirdağ çorlu'da sokak ortasında silahlı saldırı 1 ölü 1 yaralı

30.08.2019 17:27

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Melike B.(42), birlikte yaşadığı öne sürülen erkek arkadaşı Salih Durmuş(42) sokakta yürürken, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Salih Durmuş, öldü. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, Çorlu'da Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'nci Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, birlikte yaşayan Salih Durmuş ile Melike B., market alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken, arkalarından gelen bir kişi üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, ikilinin üzerine kurşun yağdırdı. Salih Durmuş ile Melike B., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanıp kanlar içinde yere yağılırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Saldırıyı görenlerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan durumu ağır olan Salih Durmuş, doktorların tam çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş kovan buldu.

Polis, güvenlik kameralarına yansıyan saldırıyı düzenledikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA