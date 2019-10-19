Tekirdağ çorlu'da sis etkili oldu

19.10.2019 11:04

Çorlu'da sis etkili oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu ilçede sabah saatlerinde başlayan yoğun sis hayatı olumsu etkiledi. Görüş mesafesinin 10 ile 15 metreye kadar düşmesi üzerine araç sürücüleri zor anlar yaşadılar. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda sabah yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Kaynak: DHA