TEKİRDAĞ ÇORLU'DA SAĞANAK; SUYLA KAPLANAN SOKAKLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI
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TEKİRDAĞ ÇORLU'DA SAĞANAK; SUYLA KAPLANAN SOKAKLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Metrekareye 47 kilogram yağış düşen ilçede, bazı araçlar suyla kaplanan sokaklarda mahsur kaldı.

Çorlu'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu ilçede sağanak yağışla birlikte rögarlar taştı, Bülent Ecevit Bulvarı, Harriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi, Şeyhsinan Mahallesi'nde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şeyhsinan Mahallesi'nin suyla dolan Kızılcık Sokak üzerinde bazı araçlar mahsur kaldı. Bazı bölgelerde ise su baskınları yaşanırken, Alipaşa Mahallesi'nde apartman girişinde mahsur kalan bir kadın sırtta taşınarak kurtarıldı.

Çorlu Belediye Başkan Vekili Mert Yılmaz, 1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Dört noktada sıkıntı vardı. Şuan için su tahliye çalışmalarımız sürüyor" dedi.

TEKİRDAĞ ÇORLU'DA SAĞANAK; SUYLA KAPLANAN SOKAKLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI
TEKİRDAĞ ÇORLU'DA SAĞANAK; SUYLA KAPLANAN SOKAKLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI
TEKİRDAĞ ÇORLU'DA SAĞANAK; SUYLA KAPLANAN SOKAKLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI
TEKİRDAĞ ÇORLU'DA SAĞANAK; SUYLA KAPLANAN SOKAKLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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