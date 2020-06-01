TEKİRDAĞ Çorlu'da sağanak
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TEKİRDAĞ Çorlu'da sağanak

Çorlu'da sağanak (2)ARAÇLAR ÇEKİLDİÇorlu'da etkili olan sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırınca cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

01.06.2020 19:12 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:18

Çorlu'da sağanak (2)

ARAÇLAR ÇEKİLDİ

Çorlu'da etkili olan sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırınca cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Omurtak Caddesi'nin ardından Bülent Ecevit Bulvarı da yoğun su birikintisi nedeniyle geliş ve gidiş trafiğe kapatıldı. Burada mahsur kalan araçlar çekicilerle kurtarıldı. Caddelerde ekipler, su tahliyesinde bulundu.

TEKİRDAĞ Çorlu'da sağanak

Kaynak: DHA

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