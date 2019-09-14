Tekirdağ çocukluk hayalini 35 yıl sonra gerçekleştirdi

14.09.2019 14:24

Çocukluk hayalini 35 yıl sonra gerçekleştirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ev kadını Yeşim Değer(46), 35 yıllık hayali olan, 'Her şeye dair ne varsa içinde' adını verdiği şiir kitabı yazdı. Terk ettiği liseyi 20 yıl sonra bitiren Değer, Tozlu raflarda kalmış ruhumun bir diyeti aslında bu şiirlerim benim için. Tamamen beni yansıtıyorlar. Şu anda çok mutluyum. Aldığım yorumlar beni çok mutlu etti dedi.

Çorlu'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi ev kadını Yeşim Değer, çocukluk hayali olan ve Her şeye dair ne varsa içinde' adını verdiği şiir kitabı yazıp, piyasa çıkardı. Çocukluğunun hayali olan şiir kitabını yazmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Değer, Kitap yazmak, çocukluğumda yaşadığım bir hayalimdi. Hep gerçekleştirmek istediğim ancak gerçekleştiremediğim bir hayalimdi. Liseyi ikinci sınıftan terk etmiştim, aradan geçen 20 yıllar sonra okulu bitirdim. Hayalim olan kitabımı yazmaya başladım. Babam, ablam yazıyordu ben yazmak istiyordum. Ama yazmakla kalmayıp bunu hayata geçirmek istiyordum. Tozlu raflarda kalmış ruhumu bir diyeti aslında bu şiirlerim benim için. Tamamen beni yansıtıyorlar dedi.

Kitabı yazmadan önce korkular yaşadığını anlatan Değer, Çünkü kimse tarafından tanınmıyordum ve bu bir dezavantajdı. İlk kitabım nasıl olacak Satacak mı Yorumlar nasıl olacak Satmasından ziyade yorumlar benim için daha önemli. Çünkü yüreklere dokunabilecek miydim. Bu çok önemliydi ve gerçekten aldığım yorumlar karşısında çok mutluyum .Çünkü herkes kendin bir parça buluyor. Yüreklere dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyorum şuan da. Ne kadar sattığı hiç önemli değil. Aldığım yorumlar benim daha önemli Eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Her biri benim yanımda, desteklerini esirgemediler. Aslında ben bu kitabı melek babam ve anneme hitap ederek yazdım. Her zaman yanımda oldular. Şuan ikinci çalışmamın üzerinde devam ediyorum. Şu an ise roman üzerinde çalışıyorum, bitirmek üzereyim.Yapmak istediğim işimin bu olduğunu karar verdim.Yüreğimi ortaya koydum.Bundan sonra Allah izin verirse nicelerini yazmak istiyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA