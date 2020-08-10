TEKİRDAĞ Ceyda, aylarca mahsur kaldığı Beyrut Limanı'ndan, patlamadan 4 gün önce kurtuldu
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TEKİRDAĞ Ceyda, aylarca mahsur kaldığı Beyrut Limanı'ndan, patlamadan 4 gün önce kurtuldu

Ceyda, aylarca mahsur kaldığı Beyrut Limanı'ndan, patlamadan 4 gün önce kurtulduGEMİ kaptanı olmak isteyen üniversite öğrencisi Ceyda Selvi, staj yaptığı geminin borçları nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda alıkonulunca aylarca mahsur kaldığı gemiden Dışişleri Bakan Yardımcısı...

10.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:39

Ceyda, aylarca mahsur kaldığı Beyrut Limanı'ndan, patlamadan 4 gün önce kurtuldu

GEMİ kaptanı olmak isteyen üniversite öğrencisi Ceyda Selvi, staj yaptığı geminin borçları nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda alıkonulunca aylarca mahsur kaldığı gemiden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın girişimiyle kurtarılıp, başka bir gemiye alındı. Patlamadan 4 gün önce yeni gemiyle limandan ayrılan Selvi, "Yeni yeni işe başladığım gemiyle oradan ayrıldık ve Kıbrıs açıklarında yolda duyduk patlamayı. Benim içinde bulunduğum gemi de orada bulunuyor hala. Patlamanın olduğu noktaya 1,5 ya da 2 kilometre uzaklıktaydık. Gemiye de parçalar isabet etmiş ve öğrendiğim kadarı ile hasar oluşmuş" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceyda Selvi, özel şirkete ait gemide staj yapmaya başladı. Selvi'nin staj yaptığı gemi Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'na yük boşaltmak için gittiğinde 12 Mayıs 2020 günü, borçlarından dolayı bağlandı ve 13 mürettebatın gemiden ayrılmasına izin verilmedi. Gemide mahsur kalan Ceyda Selvi, Türkiye'deki yakınlarından kendisinin kurtarılması için yardım istedi. Bunun üzerine Türkiye Denizcilik Federasyonu Genel Başkanı Erkan Dereli ile Genel Müdürü Savaş Ercan devreye girdi. Konunun iletildiği Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Lübnanlı yetkililerle diplomatik yetkililerle görüşme yaptı. Bilgi verilen Medlog şirketi devreye girerek, Ceyda Selvi'nin stajına Beyrut Limanı'nda bulunan konteyner gemisinde sürdüreceği bildirildi. Selvi, aylarca mahsur kaldığı gemiden ayrılarak, yeni staj yapacağı gemiye geçti. Selvi'nin yeni gemisi 6 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktı.

'AYLARCA MAHSUR KALDIM'

Selvi, staj yaptığı gemiyle geldiği Tekirdağ Asyaport Limanı'nda, yaşadıklarını anlattı. Selvi, "Biz 12 Mayıs günü Beyrut Limanı'na yükümüzü tahliye etmek için yanaştık. Daha sonra gemi idarecileri maddi sıkıntılarından dolayı Beyrut Limanı'nda alıkonuldukları ve tutuklandıkları konusunda bizleri bilgilendirdiler. ve aylarca orada mahsur kaldık. Bizim durumumuz öğrenilince benim de stayjer bir personel olmam nedeniyle çalışan bir gemiye geçmem için Türkiye'deki yetkililer ve herkes seferber oldu. Öncelikle beni gemilerinde staj görmem için işe alan Medlog Denizcilik'e teşekkür ederim. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a çok teşekkür ederim" dedi.

LİMANDAKİ FACİADAN 4 GÜN ÖNCE AYRILDIK

Beyrut Limanı'ndaki feci patlamadan 4 gün önce, söz konusu limanın yakınlarında olduklarını söyleyen Ceyda Selvi, "Yeni yeni işe başladığım gemiyle oradan ayrıldık ve Kıbrıs açıklarında yolda duyduk patlamayı. Benim içerisinde bulunduğum gemi de orada bulunuyor hala. Patlamanın olduğu noktaya 1,5 ya da 2 kilometre uzaklıktaydık. Gemiye de parçalar isabet etmiş ve öğrendiğim kadarı ile hasar oluşmuş. Beni oradan çıkaran herkesi teşekkür ederim" diye konuştu.

TEKİRDAĞ Ceyda, aylarca mahsur kaldığı Beyrut Limanı'ndan, patlamadan 4 gün önce kurtuldu

Kaynak: DHA

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