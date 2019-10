Tekirdağ cep telefonu bayiinden hırsızlığa 2 tutuklama

09.10.2019 09:46

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir cep telefonu bayiinden 20 bin lira değerinde cep telefonu ile bilgisayar çalan ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, Gazi Osman Paşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu bayiinde meydana geldi. İşyerinin kapalı olduğu akşam saatlerinde cep telefonu bayiinin camını kırarak, içeri giren U.S. (23) ve Ö.Ö. (21), 20 bin lira değerinde cep telefonu ve bilgisayarı çalarak, kaçtı.

İhbar üzerine inceleme başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden olayı gerçekleştirenlerin U.S. ve Ö.Ö. olduğunu belirledi. Şüphelilerin İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonla U.S. ve Ö.Ö. yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, çaldıkları cep telefonu ve bilgisayarları sattığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S. ve Ö.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA