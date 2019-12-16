Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis

16.12.2019 01:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 01:11

Tekirdağ-Çanakkale yolunun Malkara kesiminde görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi.



Gece saatlerinde başlayan yoğun sis Tekirdağ - Çanakkale yolunun D- 110 - 03 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü ifade görülürken, sürücüler sis nedeniyle yolda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Kimi araçlar dörtlü sinyal yakarak yola devam ederken bazı araçlarda sis nedeniyle yolun kenarına park ederek sisin geçmesini bekledi. Yolda trafik polis ekipleri de yoğun sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA