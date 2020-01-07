Tekirdağ - Çanakkale yolu karla kaplandı

07.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çeşitli uyarılarının ardından Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa'da kar yağışı başladı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda aksamalar yaşanıyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında görülecek olan kar yağışlarının, Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray) ilçelerinde yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yapılan uyarıların ardından, Tekirdağ'da kar yağışı etkisini gösterdi.



Yollar karla kaplandı



Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte kentin yüksek bölümleri beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle Tekirdağ-Çanakkale yolunda da aksamalar yaşanırken, bazı sürücüler de olumsuz hava koşulları nedeniyle araçlarını dinlenme tesislerine çekti. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaşması ile kar küreme araçlarınca yollarda çalışmalar başlatıldı. Zaman zaman maddi hasarlı kazaların da yaşandığı karlı yollarda, polis ekipleri de denetimleri elden bırakmıyor. Polis ekiplerince sürücülerin yollarda daha dikkatli olmaları konusunda çeşitli uyarılar yapıldı.



Kar yağışı sevindirdi



Kar yağışına çok sevindiğini ifade eden Gürcan Akgün isimli vatandaş, "Hastalıklar gitti her şey güzel olacak işte. Kar yağdı. Kar demek bereket demek. Bekleniyordu zaten. En çok da çocuklar sevindi. Geçenlerde daha soğuktu. Karın yağmasıyla soğuklar düştü. Kar demek güzellik demek. Hiç olmazsa aileler de bir arada zaman geçirmek içim fırsat bulacaklar" dedi.



Kar yağışı kentte etkisini göstermeye devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA