Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden Artvin'deki sel mağdurlarına yardım
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden Artvin'deki sel mağdurlarına yardım

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden Artvin'deki sel mağdurlarına yardım
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Artvin'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve buzdolabı gönderdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Artvin'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve buzdolabı gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sel felaketinden etkilenen ailelere ulaştırılmak üzere yardım kamyonu Tekirdağ'dan yola çıktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yardım malzemelerinin en kısa sürede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını belirterek, sel felaketinde zarar gören vatandaşların acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Arhavi ilçesine gönderilen kamyonunun içerisinde, yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere 30 çamaşır makinesi, 30 elektrikli süpürge ve 10 buzdolabı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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