Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden 582 çölyak hastasına gıda yardımı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 582 çölyak hastasına gıda yardımı yaptığı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 582 çölyak hastasına gıda yardımı yaptığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından çölyak hastalarının yeterli ve dengeli beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla 2015 yılında başlatılan "Glutensiz Gıda Yardım Paketi" dağıtımı devam ediyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 11 ilçede gerçekleştirilen çalışma kapsamında bu yıl 582 çölyak hastasına glutensiz gıda yardım paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

Gıda paketlerinin dağıtımı çölyak hastası olduğuna dair sağlık raporu ve ikametgah belgesi ile başvuran vatandaşlara doğrudan veya muhtarlıklar aracılığı ile yapılıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da halk sağlığına büyük önem verdiklerini, bu kapsamda çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman