Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yaptığı Hizmetin Kalitesini İspatlayacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, son kurulan 14 büyükşehir belediyesi içerisinde bir ilke imza attıklarını ve yaptıkları hizmetin kalitesini ispatlayacaklarını söyledi.



Çorlu'da katıldığı bir programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin en son büyükşehir belediyesi olan 14 büyükşehir belediyesi içerisinde bir ilke imza attığını kaydetti. Göreve başladığı günden bu yana 3,5 yılın geçtiğini belirten Albayrak, "Özellikle benim istediği kalite belgeleri vardı. Birisi ISO 9002-2015 Kalite Güvenlik Sistemi, ikincisi ISO 18001-2014 İş Sağlığı ve İş Güvenliği, ISO 14001-2014 Çevre Sağlığı Güvenliği Sistemi. Bunlarla ilgili büyük bir çalışma yaptık Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak. Aynısı şu an TESKİ'de devam ediyor. Biz yeni kurulan 14 büyükşehir belediyesi içerisinde ilk defa bu üç belgeyi birden alma hakkını kazandık ve yapılan denetimlerde de hiç hata bulmadan bize bu belgeyi verme hakkını kazandı ve Ankara'dan onayını aldı. Sanıyorum yakında bir tören düzenlenecek ve bu belgeleri alacağız. Yaptığını yaz, yazdığını uygula. Böyle olunca hata payı çok az oluyor. Büyükşehir olarak yaptığımız hizmetin kalitesini ispatlamış olacağız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ