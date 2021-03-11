Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Toptancı Hali açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Su Ürünleri Toptancı Hali'nin açılışı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'a çok güzel bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Albayrak, Tekirdağ'ın önemli balıkçılık kentlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Tekirdağ'da 1538 kayıtlı balıkçımız var. Burada bir çok aile geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Balıkçılığa katkısı olacak bu hali hizmete sunduk." dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da kentin yıllardır eksikliğini hissettiği böyle bir hizmetin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise halin Tekirdağ için önemli bir yatırım olduğunu aktararak, halin Trakya'ya hizmet edecek hale gelebileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen mezatta Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel açık artırma ile balık aldı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kurum müdürleri ve balıkçılar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman