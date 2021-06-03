Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünden Ziraatbiyotek'e Ziyaret 13-02-2021
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürü Üner ŞEN ve ekibi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin Naip Köyündeki ZİRAATBİYOTEK birimini ziyaret ettiler.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürü Üner ŞEN ve ekibi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin Naip Köyündeki ZİRAATBİYOTEK birimini ziyaret ettiler.
Şube Müdürü Üner ŞEN ve ekibine birimin tanıtımı yapılıp üretim faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Gelecek üretim faaliyetleri hakkında ve teknik destek konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: Habermetre