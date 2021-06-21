Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin taş kırma makinesini çaldılar
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin taş kırma makinesini çaldılar

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin taş kırma makinesini çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muratlı ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 bin 500 TL değerindeki taş kırma makinesi çalındı.

Muratlı ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 bin 500 TL değerindeki taş kırma makinesi çalındı.

Olay, Muratlı ilçesi eski çöplük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2015 model TBB15-35-01 plakalı taş kırma makinesi çalındı. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Saha Amiri Abdullah Haldun, sabah 08.30 sıralarında iş makinesinin bulunduğu yerden çalınmış olduğunu tespit ettiklerini, değerinin yaklaşık 4 bin 500 TL olduğunu beyan etti.

Konu ile ilgili olarak Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bahse konu iş makinesinin 19 Haziran günü saat 14.30 sıralarında 41 LK 529 plaka sayılı kırmızı renkli çekici ile İstanbul'un Tuzla ilçesine Nakliyeciler Sitesi'ne götürüldüğünü tespit ederek, hırsızlık vakasını gerçekleştiren şahsın kimliğini de belirledi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle iletişime geçilerek bahse konu iş makinesi Nakliyeciler Sitesi'nde muhafaza altına alınırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Şüpheli şahsın yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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