Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Eğitim Desteği Devam Ediyor

"11 İlçeye 11 Okul Projesi" kapsamında il genelinde 11 ilçede okul inşa ederek eğitime kazandıran ve projede sona yaklaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, beş ilçede eğitim veren 25 okulun da su deposu ihtiyacını karşılayarak, eğitim çalışmalarına devam ediyor.



Çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde 1, Çerkezköy ilçesinde 1, Çorlu ilçesinde 5, Muratlı ilçesinde 10 ve Hayrabolu ilçesinde 8 okulda okul su tesisatının yapıldı. Hali hazırda kullanılan eski sac depoların çıkarılarak yerine yeni depoların monte edildiği okullara toplamda 60 bin litre kapasitelik depo kazandırıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yeni su depoları ile öğrencilerin her konuda yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.



"Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir"



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden bugüne şehrin ihtiyaçları, çalışmalarımıza ve projelerimize yön verdi. Geleceğimizin mimarları çocuklarımızın ihtiyaçları da her zaman önceliğimiz oldu. Bu kapsamda '11 İlçeye 11 Okul Projesi'ni hayata geçirerek okullarımızın dokuzunun devir teslimini gerçekleştirdik, iki okulumuz da en kısa zamanda tamamlanarak şehrimize kazandırılacak. Çalışmalarımız sadece okul inşa etmekle kalmıyor. İhtiyaçlar dahilinde okul tadilatları ile de eğitime destek veriyoruz. Son olarak il genelindeki dokuz okulumuzdaki su depolarını yeniledik ve su deposu olmayan okullarımıza yeni depolar temin ettik. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime yönelik çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - TEKİRDAĞ