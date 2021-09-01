TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BESİCİLERE BAKLAGİL YEM BİTKİSİ DESTEĞİ

Tarım ve hayvancılık alanında verimlilik artışı sağlamak amacıyla çiftçilere ve besicilere destek veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, örnek projelere imza atmaya devam ediyor.

Tarım ve hayvancılık alanında verimlilik artışı sağlamak amacıyla çiftçilere ve besicilere destek veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, örnek projelere imza atmaya devam ediyor.

Besicilik faaliyetlerinde en önemli girdi maliyetleri arasında yer alan yem ihtiyacını karşılamak ve bu sayede karlılığı arttırmak amacıyla Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projesi'ni hayata geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından bu yana başarıyla sürdürdüğü bu projenin kapsamını daha da genişletmeye hazırlanıyor. Besicilere yem bitkisi tohumu desteği sağlanması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile S. S. Tekirdağ Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliği, Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Çerkezköy-Kapaklı Süt Üreticileri Birliği, Çorlu-Ergene-Marmaraereğlisi Süt Üreticileri Birliği, Hayrabolu Süt Üreticileri Birliği, Malkara Süt Üreticileri Birliği, Saray Süt Üreticileri Birliği, Muratlı Süt Üreticileri Birliği, Süleymanpaşa Süt Üreticileri Birliği arasında protokoller imzalandı.

Uygulama alanı daha da genişletilen Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projesi kapsamında her bir besiciye dekar başına 10 kilogram olmak üzere en fazla 100 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtılacak. Tohum bedelinin yüzde 70'i Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Bir besici yalnızca bir çeşit tohum desteğinden faydalanabilecek. Protokollere göre besicilerin, başvuru esnasında ekim yapacaklarını beyan ettikleri arazilere söz konusu tohumları ekme zorunlulukları bulunuyor.

YEM BİTKİSİ TOHUMU DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 17 EYLÜL 2021

Projeye dahil olmak isteyen besicilerin protokol imzalanan birliklerin üyesi olmaları, hayvan sahibi olduklarını belgelemeleri ve tohum ekecekleri tarlaları olduğunu (tapu, ÇKS, kira sözleşmesi) belgelemeleri gerekiyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yem bitkisi tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçi ve besicilerin, 17 Eylül 2021 tarihine kadar üyesi oldukları birliklere başvurmaları gerekiyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, "Son yıllarda çok zor süreçten geçen çiftçilerimize ve besicilerimize yönelik desteğimiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bir yandan süt hayvancılığı yapan besicilerimize Karma Yem Projesi ile süt yemi desteği sağlarken, diğer yandan da Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projemiz kapsamında macar fiği ve yem bezelyesi tohum dağıtımı yapıyoruz. Geride bıraktığımız 5 yıl içerisinde 2. 533 besicimize toplam 245. 963 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı yaptık. Bu yıl söz konusu projemizin kapsamını daha genişleterek S. S. Tekirdağ Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliği ile 7 ilçede faaliyet gösteren süt üreticileri birliklerinin yanı sıra Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Muratlı Süt Üreticileri Birliği'yle de protokol imzaladık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin 2021 yılı yem bitkisi tohumu desteğimizden yararlanmak isteyen tüm besicilerimiz, üyesi oldukları birliklere başvuru yapmaları için çağrıda bulunuyoruz. Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projesi kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımızın hayvancılık alanında verimlilik ve karlılığı arttıracağına inanıyor, tüm besicilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre