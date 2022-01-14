Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve komisyon kararlarına ait dosyalar meclise sunuldu.

Toplantıda ayrıca denetim komisyonu seçimi gerçekleştirildi.

Buna göre Sabahattin Çalışkan, Hüseyin Vasfi Güner, Erhan Baştak, Nizamettin Çoban ve Metin Kanat denetim komisyonu üyeliğine seçildi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana var gücümüzle şehrimiz ve halkımız için çalışıyoruz. Alınan kararların şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

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