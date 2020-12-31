Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak: "Yeni yılın sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında dünyada ve Türkiye'de etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele verilen ve derin izler bırakılan bir yılın geride kalacağını belirtti.

Yeni umut ve beklentilerle 2021'e girmenin heyecanının yaşandığını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Her ne kadar milletçe zor bir dönemden geçiriyor olsak da yaşama sevincimizi ve umutlarımızı her daim canlı tutuyoruz. Çünkü kışın sonu bahardır. Bu günlerde geçecek ve el ele vererek özlemini çektiğimiz güzel ve güneşli günlerimize kavuşacağız.

Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, 2021 yılının ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf