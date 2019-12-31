Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'tan yeni yıl mesajı

31.12.2019 08:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:58

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, her yeni yılın gelecek adına yeni umutlar getirdiğini, acı ve tatlı pek çok hatıranın geride bırakıldığını belirtti.

Yeni yılda ülke adına her şeyin güzel geçmesi temennisinde bulunan Albayrak, şunları kaydetti:

"Gelen her yeni yılın, geride bıraktığımız yıldan daha güzel olması beklentisi, yaşama sevincimizi her daim canlı tutmaktadır.

Yeni yılda da güzel Tekirdağ'ımızda başarılarımızın gerçek mimarı olan siz değerli halkımıza her alanda en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz.?

Bu duygu ve düşüncelerle, 2020 yılının ülkemize ve dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm halkımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA