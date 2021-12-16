Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak AA'nın
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Albayrak, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafını seçen Albayrak, yaşamda Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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