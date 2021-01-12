Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, yağış sonrası incelemelerde bulundu
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, yağış sonrası incelemelerde bulundu

12.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:37
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, yağış sonrası incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kent genelinde etkili olan yağış sonrası incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kent genelinde etkili olan yağış sonrası incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Albayrak kent merkezi ile Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Muratlı ilçelerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, TESKİ, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin olumsuz bir duruma karşı tedbirli olduğunu bildirdi.

Ekiplerin ani müdahale için hazır olduğunu aktaran Albayrak, "İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrasında en çok yağış alan Çorlu ilçemizi ziyaret ederek TESKİ Çorlu Şube Müdürümüz Atila Saraç ile ilçemizin tüm bölgelerinde incelemelerde bulunduk. İlçemizde yağıştan etkilenen bölgelerin değerlendirmesini yaparak ve gerçekleştireceğimiz tüm çalışmaların noktalarını belirleyerek ilçemiz adına ileriye dönük bir planlama sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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