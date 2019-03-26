Tekirdağ Bisikletiyle Yüksekten Düşen Çocuk Yaralandı

Bisikletiyle yüksekten düşen çocuk yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kullandığı bisikletiyle birlikte 5 metre yükseklikten düşen Y.E.A. (9), yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi'ndeki yan yolda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Y.E.A., bisikletiyle gezerken, kontrolünü yitirmesi üzerine yaklaşık 5 metreden anayol kaldırımına düştü. Acılar içinde kıvranan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailesine de kazayla ilgili haber verilen çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA