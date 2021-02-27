Tekirdağ BİK Müdürü Karakaya, Vergi Dairesi Başkanı Taşkıran'ı ziyaret etti
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Tekirdağ BİK Müdürü Karakaya, Vergi Dairesi Başkanı Taşkıran'ı ziyaret etti

27.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:46
Tekirdağ BİK Müdürü Karakaya, Vergi Dairesi Başkanı Taşkıran'ı ziyaret etti

Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Taşkıran'ı makamında ziyaret etti.

Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Taşkıran'ı makamında ziyaret etti.

Karakaya ve Taşkıran iki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanı Taşkıran'a görevinde başarılar dileyen Karakaya, 32. Vergi Haftası nedeniyle de başkanlık çalışanlarını kutladı.

Taşkıran da ziyaretleri için Karakaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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