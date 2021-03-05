Tekirdağ BİK Müdürü Karakaya'dan ziyaretler

Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Yücel Ayaz ve Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı'yı ziyaret etti.

Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Yücel Ayaz ve Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı'yı ziyaret etti.

Karakaya, İl Sağlık Müdürü Kalkan'ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Kalkan, ziyaret için Karakaya'ya teşekkür etti.

Daha sonra Karakaya, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Ayaz ve Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Soykırlı'ya da ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman