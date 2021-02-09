Tekirdağ BİK Müdürü Karakaya'dan, Günay'a ziyaret

Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

BiK Müdürü Karakaya ve Günay, Basın İlan Kurumu ve oda çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunarak işbirliği projelerine ilişkin sohbet etti.

Günay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karakaya'ya teşekkür etti.

Görüşme sonrasında Karakaya, başkan Günay'a kurumun prestij eserlerinden hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman