Tekirdağ beyaz örtüyle kaplandı

08.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çeşitli uyarılarının ardından Tekirdağ'da dün gece etkisini gösteren kar yağışı kenti beyazlara bürüdü.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışı Tekirdağ'ın ilçe merkezi Süleymanpaşa'da yoğun bir şekilde etkisini gösterdi. Gece geç saatlerde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar da kar yağışını sevinçle karşıladı.



Sabaha karşı etkisini kaybetti



Gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybederken, Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyazlarla kaplandı. Kar yağışı sonrası sabah saatlerinde yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafikte seyir halinde olan sürücüler de ilerlemekte zor anlar yaşadı. Buna karşın emniyet ekipleri sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA