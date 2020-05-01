TEKİRDAĞ Bayi önündeki gazete hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bayi önündeki gazete hırsızlığı güvenlik kamerasındaTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde gazete bayinin önünde bulunan gazeteler, halk arasında 'çek çek'çi diye tabir edilen çöplerden atık toplayıcısı tarafından çalındı.

Bayi önündeki gazete hırsızlığı güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde gazete bayinin önünde bulunan gazeteler, halk arasında 'çek çek'çi diye tabir edilen çöplerden atık toplayıcısı tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Muhuttin Mahallesi'nde bulunan gazete dağım merkezinde meydana geldi. Bayinin dağıtım yapmak için kapının önüne bıraktığı gazeteler çek çek diye tabir edilen araçla işlerinin önüne gelen çöplerden atık toplayan bir kişi tarafından alınıp, götürüldü.

Bir süre gazeteleri dağıtım için almaya gelen çalışan gazeteleri yerinde bulamayınca iş yeri güvenlik kamerasını inceleme aldı. Kamerada, hırsız çöp topladığı arabasını yol üstüne bırakıp dükkanın önüne geldiği ve daha sonra içeriye baktıktan sonra gazeteleri aracına koyduğunu gördü. Gazete dağıtım bayii Erdal Aydın, güvenlik kameraları görüntüleriyle polise başvurdu. Aydın, "Son zamanlarda bu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gazetelerimiz çalınıyor bu çek çekçiler tarafından. Bütün bayilerimizin önünden iadelerimizi çalmaktalar. Yine müşterilerimiz akşam hem ulusal hem yerel yayınları kapımızın önüne bırakmaktalar. Bu gazeteler de çek çekçiler tarafından çalınmaktalar. Dün gecede yine kapımızın önünden gazetelerimiz çalınmıştır. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA