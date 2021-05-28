Tekirdağ, Balıkesir çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin güneyi için kuvvetli yağış uyarısı
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Tekirdağ, Balıkesir çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin güneyi için kuvvetli yağış uyarısı

Tekirdağ, Balıkesir çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin güneyi için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Tekirdağ, Balıkesir çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Tekirdağ, Balıkesir çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden itibaren ise Trakya (Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin güneyi) ile Balıkesir çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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Tekirdağ, Balıkesir çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin güneyi için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
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