Tekirdağ balıkçı barınağında koronavirüs tedbirleri Tekirdağ balıkçı barınağı ve balıkçı tekneleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlandı.

Tekirdağ balıkçı barınağı ve balıkçı tekneleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı kooperatif olarak gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin limanda ilaçlama çalışması yaptığını anlatan Pehlivanoğlu, "Belediye başkanımızla yaptığımız görüşme sonucu ekipler balıkçı barınağındaki kulübeler ve sandallar ile teknelerde gerekli ilaçlama çalışmalarını yaptı. Belediye ekiplerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Herkesin yapılan uyarılara uyması gerektiğini aktaran Pehlivanoğlu, "Büyük teknelerimiz salgından korunmak ve yayılmasını önlemek için erken paydos etmişti. Küçük tekne balıkçılarımız da bu duruma uyuyor. Kalabalık olmayacak şekilde bazı küçük balıkçı tekneleri denize açılıyor. İnşallah salgının bir an önce geçmesini ve hayatın normale dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA