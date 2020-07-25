TEKİRDAĞ Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var
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TEKİRDAĞ Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var

Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız varTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sözleşmeli tarımın önemli olduğunu belirterek, "Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var.

25.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:03

Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sözleşmeli tarımın önemli olduğunu belirterek, "Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var. Hakikaten Türkiye Avrupa'da ciroda tarımsal hasılada birinci dünyada onuncu olmasına rağmen diğer taraftan da gıda üretiminde dünyada anca 23'üncü sıraya girebiliyor. Ben buradaki eksikliği aslında sözleşmeli üretiminin Türkiye'de ülkemizde tam oturmamış olmasında görüyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün bir dizi inceleme ve çiftçilerle buluşmak üzere Tekirdağ ilçelerini ziyaret ediyor. Ziyaretlerine Muratlı ilçesindeki özel bir bitkisel yağ üretim tesislerini ziyaret ederek başlayan Pakdemirli'yi Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Reka Yağ Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Reka karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kanola ihtiyacının yarısından fazlasının, ayçiçeği ihtiyacının ise büyük bir bölümünün Trakya'da karşılandığını belirterek, "Trakya, konala ve ayçiçeğinin üretim üssü. Burada rahmetliyi de anmış olalım. Kanolayı Trakya'da rahmetli ile biz başlatmıştık. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Kanolanın yarısından fazlası, ayçiçeğinin yüzde kırkı hakikaten Trakya'da üretiliyor. Tabi ki böyle tesislerde lazım. Biz üreticinin temsilciyiz ama bir tarafta da üretici ile sanayici arasında bir birine böyle kenetlenmesi gerekiyor.Bu tesis örnek olacak bir tesis. Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla eşi benzeri yok kapasite itibariyle verimli fizibıl güzel bir tesis" dedi.

'SÖZLEŞMELİ TARIMA İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'de sözleşmeli tarıma ihtiyacın olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Tabi bu tesisleri işletmek için de sözleşmeli üretime ihtiyacımız var. Hakikaten Türkiye Avrupa'da ciroda tarımsal hasılada birinci dünyada onuncu olmasına rağmen diğer taraftan da gıda üretiminde dünyada anca 23'üncü sıraya girebiliyor. Ben buradaki eksikliği aslında sözleşmeli üretiminin Türkiye'de ülkemizde tam oturmamış olmasında görüyorum. Çünkü batılı ülkelere baktığımız zaman sözleşmeli üretimin neresinden bakarsanız bakın yüzde 50-60 bir yapı alıyor. Ama Türkiye'de belli ürünler hariç sözleşmeli üretim aslında çalışmamış bununla ilgili yasa tasarımız var. İnşallah milletvekillerimiz gayreti ile hem yasalaşacak, hem de bununla ilgili yasayı beklemeden bir dijital tarım pazarı dediğimiz platform kurduk. Bu platform hem Türkiye'nin her tarafından üretilen ürünlerin hem Türkiye'ye hem de dünyanın her tarafında pazarlanması maksadıyla hem de üreticimizin tüketiciyle buluştuğu kanallarda bir şekilde üreticinin finasa edilebilmesi maksadıyla sözleşmeli üretim platform haline gelmesi beklenen bir platformu ortaya koyduk.Bu platform şimdiye kadar hakikaten 100 milyon lira ciroyu geçti. Ülkenin büyüklükleri içerisinde önemli değildir. Büyük bir çınar ağacı olmasını bekliyoruz. İnşallah sözleşmeli üretim tarafında da güzel bir adım attık devamını da inşallah getiriceğiz"diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, fabrikayla ilgili üretim yapılan tesisler hakkında Murat Reka'dan bilgi aldıktan sonra Tekirdağ il merkezine geçti.

TEKİRDAĞ Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var

Kaynak: DHA

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