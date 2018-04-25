Tekirdağ-Baharla Birlikte Koyunları Kırpma Zamanı

Baharla birlikte koyunları kırpma zamanı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ilk baharın gelmesiyle birlikte besiciler koyunların yünleri kırktırmaya başladı. Kırkılmak üzere olan bir koyun ise ikiz kuzu dünyaya getirdi.

Malkara'da özel olarak üretilen makas ve kompresör destekli elektrikli makineyle hayvanlarının yünlerini kestiren üreticiler, elde ettikleri yapağıları fabrikalara satarak tekstil ürünlerinin üretimine katkıda bulunuyorlar. Kırpılan koyunlar ise daha sonra iç ve dış parazit hastalıklarına karşı ilaçlanıyor. Malkara'ya bağlı Gözsüz Mahallesi Sinanpaşa merası mevkiinde besicilik yapan Muharrem Topçu'nun Merinos cinsi koyunu kırkılacağı sırada bir batında ikiz doğurdu. Muharrem Topçu, koyunun kendilerine sürpriz yaptığını belirterek, Malkara ilçesinde 25 yıldan buyana küçükbaş hayvan üreticiliği yapıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte koyunlarımızı kırktırmaya başladık. Koyunlarımızı kırkmamızın nedeni sıcaklardan dolayı bit, pire ve kene yapışmasına iç ve dış parazit hastalıklara v.b. hastalıklara karşı önlemimizi almak için hayvanlarımızı kırktırıyoruz. Hayvancılığı arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Çünkü bizim yaştaki nesil pek bu işi yapmıyor yetişende yok. Aslında o kadar zahmetli bir iş değil küçükbaş hayvancılık yapmak. O yüzden tavsiye ediyorum. biz bugün burada Gaziantep ilinden gelen bir ekip ile bin tane koyunumuzu traş ettirdik. Bir koyunu 6 lira ya kırktırıyoruz. Bu kırpmadan çıkan yapağıları tekstil sektörüne satıyoruz. Verdiğimiz yapağılarda bize giyim, halı, yün, ip gibi tekstil ürünleriyle vatandaşımıza geri dönüyor dedi. Yıllardır kırkma işiyle uğraştığını belirten Abdullah Yılmaz ise, Biz Gaziantep'ten geliyoruz. Yıllardır kırkma işinle uğraşıyoruz. Buraya 20 kişilik bir ekip getirdim. 20 kişi bugün 5 saatte bin tane koyunu traş edeceğiz. Trakya bölgesinde farklı yerlerde de kırkım işi yapacağız. Bir koyunu 6 liraya kırkıyoruz. Şuana kadar 8 bin tane koyun kırktık. Biz Trakya bölgesini ve Trakya halkını çok seviyoruz. İnsanlarından çok memnunuz dedi.