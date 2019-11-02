Tekirdağ bağ evi bahçesinde gömülü bulunan işletmecinin eşi ve sevgilisi, tutuklandı

02.11.2019 16:11

Bağ evi bahçesinde gömülü bulunan işletmecinin eşi ve sevgilisi, tutuklandı

Tekirdağ'da, 8 aydır kayıp olan ve cesedi Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki bir bağ evinin bahçesine gömülü halde bulunan kafeterya işletmecisi Bülent Gören'in (45), dini nikahı eşi Esra Gençoğlu ile ilişki yaşadığı Hasan Remzi Demiralp tutuklandı.

Tekirdağ sahilinde kafeteryası bulunan Bülent Gören, 8 ay önce kayboldu. Ailesi ve yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Gören, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Polis, Bülent Gören'in yakınlarının bilgisine başvurdu. Gören'in dini nikahlı eşi Esra Gençoğlu ile Gören'in sevgilisi Gülhan D. ve sevgilisinin kardeşi Hasan Remzi Demiral çelişkili ifadeler verdi.

3 AY TAKİBE ALINDILAR

Bunun üzerine Asiyiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarının belirlenmesi üzerine de Esra Gençoğlu, Gülhan D. ve Hasan Remzi Demiralp gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Esra Gençoğlu ile Hasan Remzi Demiralp, Bülent Gören'i, evde yaşanan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüklerini cesedini de Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Narlı köyünde bir yakınlarına ait bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Gençoğlu ve Demiralp'in ilişkisi olduğu, tartışmanın da bu yüzden yaşandığı ortaya çıktı. Bağ evi bahçesinde yapılan kazıda Bülent Gören'in cesedi bulundu. Polis, şüphelilere yardım ettiği belirlenen E.B.'yi de yaşadığı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Esra Gençoğlu ve Hasan Remzi Demirlap tutuklandı. Gülhan D. ve E.B. ise yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA