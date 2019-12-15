: Tekirdağ azmin zaferi; yüzde 98 bedensel engelli okan, inşaat mühendisi olup işe başladı

15.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:54

Azmin zaferi; Yüzde 98 bedensel engelli Okan, inşaat mühendisi olup işe başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yüzde 98 bedensel engelli inşaat mühendisi Okan Cihan (26), Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Dizleri üzerinde yürüyebilen, ağzı ile kalem ve evrakları tutan Cihan, Bize inanıldığı zaman, bize fırsat verildiği zaman neler yapabileceğimiz artık biliniyor. Yeter ki bize inanılsın. İnşaat mühendisiyim, şuanda çalışıyorum. Benim gibi diğer engelli arkadaşlarımıza şans verilirse onlarda en iyi verirler ve bir çok şeyi başarırlar. Yeter ki şans verilsin. Biz her şeyin en iyisini yaparız dedi.

Çorlu'da fabrika işçisi baba ile ev hanımı annenin 2 çocuğundan biri olan ve eklem kısıklığı nedeniyle yüzde 98 bedensel engelli olarak dünyaya gelen Okan Cihan, yaşama azmiyle örnek oluyor. El ve ayaklarını kullanamayan Cihan, çocukluğu döneminde dizleri üzerinde yürümeyi öğrendi. Kalemi ağzı ile tutan, kitaplarının sayfalarını diliyle çeviren, bilgisayarı ise dudaklarıyla kullanan Cihan, geçen yıl Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden başarıyla mezun oldu.

'BİZE GÜVENİN'

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Çorlu şubesinde 2 ay önce çalışmaya başlayan Cihan, her sabah evden çıktıktan sonra otobüs durağına kadar ayaklarının yardımıyla kullandığı tekerlekli sandalyesiyle

gidiyor. Cihan'a duraktan otobüse binmesi sırasında zaman zaman güçlük yaşarken annesi Nahide Cihan da kendisine yardımcı oluyor. Kurumun personel servisinde çalışan Cihan, engellilere fırsat verildiğinde başaramayacakları hiç bir işin olmadığını belirterek, İnsanlar bize engelliler gününde hassas yaklaşıyor, bu bizi çok sevindiriyor. Fakat, her gün bize böyle yaklaşmaları gerekiyor. Bize inanıldığı zaman, bize fırsat verildiği zaman neler yapabileceğimiz artık biliniyor. Yeter ki bize inanılsın. İnşaat mühendisiyim, şuanda çalışıyorum. Benim gibi diğer engelli arkadaşlarımıza şans verilirse onlarda en iyi verirler ve bir çok şeyi başarırlar. Yeter ki şans verilin. Biz her şeyin en iyisini yaparız. Bize güvenin dedi.

'OTOBÜSLERE BİNMEDE SIKINTI YAŞIYORUZ'

Engellilerin, yaşamları boyunca birçok sorunla karşı karşıya kaldığını ifade eden Cihan, Bir çok yapıda, o yapılara ulaşma konusunda sıkıntımız var. Ulaşım, engelli evinden çıkıyor iş yerine gitme konusunda sıkıntı yaşıyor. Belediye otobüslerine binmek istiyoruz. Bir çoğunda engelli rampası var fakat nüfusun yoğun olması nedeniyle otobüsler çok kalabalık oluyor. Bunun içinde otobüslere binmede sıkıntı yaşıyoruz. Buna bende dahil. Ulaşım konusu bence en büyük sıkıntı engelliler için diye konuştu.

İŞ ARKADAŞLARI TAKDİR EDİYOR

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Çorlu Şubesi Müdürü Atilla Saraç ise Okan Cihan'ın aralarına katılmasıyla kendilerine ve tüm personele örnek olduğunu söyledi. Saraç, Okan aramıza katıldığı gün itibariyle bize fayda sağlamaktadır. Gerek su kanal grubunda, gerekse abone işyeri grubunda elinde geldiğince gayretli bir şekilde çalışıyor. Bize de, kurumumuza da, şubemize de fayda sağlıyor. Aynı zamanda arkadaşlarımıza da örnek yaptıklarıyla oluyor. İşe başladığında çok heyecanı vardı. Bizde şube olarak güvenliğinden tüm arkadaşlarımızla birlikte hayata tutunması konusunda ona destek olduk. İmkanlarımız doğrultusunda ve onun yapabileceği iş doğrultusunda kendisine iş veriyoruz. Oda gerçekten üstesinden geliyor gayet başarılı. Biz memnunuz kendisinden ben kendimi bile örnek alıyorum kendime. İbretlik bir olay. Elimiz, ayağımız her şeyimiz bizim için çok önemli. Hayata bakış açımız bizim için çok önemli. Okan'ın çalışması, vatandaşlarımızın da takdirini kazanmıştır dedi.

Kaynak: DHA

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