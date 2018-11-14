Tekirdağ Atatürk Anıtı'na Baltayla Saldıran Kadın Adli Kontrolle Serbest

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, dün Atatürk Anıtı'na balta ile saldıran Çiğdem B.(30), emniyetteki soruşturmasının ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na dün gelen Çiğdem B., üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurup, hasara neden oldu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kadın, saldırıdan bir süre sonra olayda kullandığı balta ile birlikte polis tarafından yakalandı. Çiğdem B., saldırı öncesinde de anıta, "Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile Allah emrinde galiptir. Yusuf Suresi 21. Ayet" yazılı bir not bırakmıştı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması tamamlanan Çiğdem B., polisin sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Çiğdem B., savcılıktaki soruşturmasının ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada adliye önünde toplanan bir grup CHP'li, Çiğdem B., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.