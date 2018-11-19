Tekirdağ Astrolog Kazada Hayatını Kaybetti

Astrolog kazada hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde astrolog Egemen Töreli (51) yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çorlu ilçesinde oturan astrolog Egemen Töreli, yaya olarak Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada gelen M.T.'nin kullandığı 59 PT 161 plakalı kamyonet Töreli'ye daha sonra ise elektrik direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü M.T. ile Egemen Töreli ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Töreli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.