TEKİRDAĞ ARILAR KOVANLA BİRLİKTE ALEV ALEV YANDI

09.08.2019 14:02

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu arazide çıkan ve kısa sürede biçilmiş buğday tarlasına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.Yangında, arı kovanları ve 20 dönümlük biçilmemiş buğday tarlası kül olurken binlerce arı ise telef oldu. Malkara'nın Çavuşköy Mahallesi Buzalık mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle arı kovanlarının bulunduğu arazide yangın çıktı. Rüzgarın de etkisiyle büyüyen alevler, arıcı Ercan Dönmez'in kovanlarının bulunduğu alana sıçradı. Köylüler, itfaiyeye haber verip alevlere müdahale ederken, itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında alevlerin içinde kalan 70 arı kovanı kül olurken, yaklaşık 10 bin bal arısı da telef oldu. Yangında biçilmiş 20 dönümlük buğday tarlası da yandı.

Kovanları ve arıları yananı Ercan Dönmez, İzmir'den geldiğini ve kiraladığı alana kovanlarını koyduğunu belirterek, Yangında 70 adet sandığım vardı, hep yandılar. Yavaş yavaş toplanıyorduk, bayram nedeniyle İzmir'e dönecektik. Ne olduğunu anlayamadan birden dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle alevler sandıklardan sonra tarlaya da sıçradı. Biz de durumu hemen itfaiye ekiplerine ve köylülere haber verdik. Sağ olsunlar itfaiye ekipleri ve mahallelimiz de müdahale ederek yangını söndürdüler. Bu bayramı içimiz buruk olarak geçireceğiz dedi.

Kaynak: DHA